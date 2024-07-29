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        Edirne'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 31 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 14:23 Güncelleme: 29.07.2024 - 14:23
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        Edirne'de 31 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 31 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

        Ekipler, merkeze bağlı Üyüklütatar, Uzunköprü'ye bağlı Gemici ve Lalapaşa'ya bağlı Demirköy köylerindeki denetimlerde, Suriye ve Afganistan uyruklu 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına aldı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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