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        Edirne'de asayiş

        Uzunköprü'de evinden çeşitli ziynet eşyaları çalınan kişi polise başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 15:19 Güncelleme: 29.07.2024 - 15:19
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        Edirne'de asayiş
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        Uzunköprü'de evinden çeşitli ziynet eşyaları çalınan kişi polise başvurdu.

        Büyükşehsuvarbey Mahallesi'nde yaşayan K.B, evini kontrol ettiğinde bazı ziynet eşyalarının çalındığını fark etti.

        K.B, Uzunköprü Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.

        - Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

        Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli göz atlına alındı.

        Polis ekipleri, Yenimescit Mahallesi'ndeki denetimlerinde şüpheli E.Ç'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında 13 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Edirne'de ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yenikadın köyündeki denetimlerinde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

        Şüpheli sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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