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        Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü

        Edirne'de hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 18:32 Güncelleme: 29.07.2024 - 18:32
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        Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü
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        Edirne'de hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü.

        Çavuşbey Mahallesi'nde Tunca Nehri kenarındaki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 15 dekar tarım arazisi ve nehir kenarındaki bir kulübe zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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