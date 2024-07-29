Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü

Ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 15 dekar tarım arazisi ve nehir kenarındaki bir kulübe zarar gördü.

Çavuşbey Mahallesi'nde Tunca Nehri kenarındaki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

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