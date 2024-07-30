Edirne Valisi Sezer Süloğlu ve Lalapaşa ziyaretlerinde bulundu

Sezer, Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi'yi de ziyaret ederek ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçeye bağlı Büyükgerdelli köyüne de uğrayan Sezer, vatandaşlarla bir araya geldi.

Sezer daha sonra Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran'ı ziyaret etti.

Süloğlu Kaymakamlığını ziyaret eden Sezer, Kaymakam Vekili Tarık Emre Uşen'den ilçede yapılan çalışmalar ve yatırım programında devam eden işler hakkında bilgi aldı.

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