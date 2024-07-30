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        Edirne'de aranan firari hükümlü yakalandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 10:17 Güncelleme: 30.07.2024 - 10:17
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        Edirne'de aranan firari hükümlü yakalandı
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Keşan İlçe Emniyet ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Yenimescit Mahallesi'nde denetimlerinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'yi yakaladı.

        Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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