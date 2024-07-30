Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, bu çerçevede merkeze bağlı Üyüklütatar, Havsa'ya bağlı Söğütlüdere ve İpsala'ya bağlı Sarıcaali köylerindeki denetimlerde, Suriye, Irak, Pakistan ve Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.