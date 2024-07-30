Edirne'de kapalı devre sulama sistemiyle 4 bin dekarlık tarım arazisi suyla buluşturuldu
Edirne'nin Havsa ilçesinde, İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan projeyle 4 bin dekar tarım arazisi kapalı devre sulama sistemiyle suya kavuştu.
Edirne'nin Havsa ilçesinde, İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan projeyle 4 bin dekar tarım arazisi kapalı devre sulama sistemiyle suya kavuştu.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Tahal köyünde yapımı tamamlanan proje alanında incelemede bulundu.
Üreticilerle sohbet eden Vali Sezer, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Sezer, 4 bin dekar alanın sulanmasına imkan sağlayacak kapalı devre sulama sistemiyle üreticilerin daha verimli sulama yapabileceğini belirtti.
Sulama yatırımlarının sürdüğünü vurgulayan Sezer, tarım arazilerini suyla buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.
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