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        Edirne'de kapalı devre sulama sistemiyle 4 bin dekarlık tarım arazisi suyla buluşturuldu

        Edirne'nin Havsa ilçesinde, İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan projeyle 4 bin dekar tarım arazisi kapalı devre sulama sistemiyle suya kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 14:42 Güncelleme: 30.07.2024 - 14:42
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        Edirne'de kapalı devre sulama sistemiyle 4 bin dekarlık tarım arazisi suyla buluşturuldu
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        Edirne'nin Havsa ilçesinde, İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan projeyle 4 bin dekar tarım arazisi kapalı devre sulama sistemiyle suya kavuştu.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Tahal köyünde yapımı tamamlanan proje alanında incelemede bulundu.

        Üreticilerle sohbet eden Vali Sezer, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Sezer, 4 bin dekar alanın sulanmasına imkan sağlayacak kapalı devre sulama sistemiyle üreticilerin daha verimli sulama yapabileceğini belirtti.

        Sulama yatırımlarının sürdüğünü vurgulayan Sezer, tarım arazilerini suyla buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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