Edirne'de kapalı devre sulama sistemiyle 4 bin dekarlık tarım arazisi suyla buluşturuldu

Sezer, 4 bin dekar alanın sulanmasına imkan sağlayacak kapalı devre sulama sistemiyle üreticilerin daha verimli sulama yapabileceğini belirtti.

Edirne'nin Havsa ilçesinde, İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan projeyle 4 bin dekar tarım arazisi kapalı devre sulama sistemiyle suya kavuştu.

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