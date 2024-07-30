Kapıkule'de bir tırda 25 kilo 640 gram skunk ele geçirildi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda bir tırda 25 kilo 640 gram skunk ele geçirildi.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda bir tırda 25 kilo 640 gram skunk ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Türkiye'ye giriş yapan bir tırı durdurdu.
Tırda yapılan aramada 25 kilo 640 gram skunk ele geçirildi, tır sürücüsü E.K.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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