Edirne'de hafriyat döküm sahasında çıkan yangın söndürüldü
Edirne'de hafriyat döküm sahasında çıkan yangın söndürüldü.
Edirne'de hafriyat döküm sahasında çıkan yangın söndürüldü.
Yeniimaret Mahallesi'ndeki hafriyat döküm sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İş makineleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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