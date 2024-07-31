Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor

Vatandaşlara ayrıca av tüfeği ruhsatlarının 1 Eylül'e kadar yenilenmesi, yenilemeyenlere 4 bin 538 lira cezai işlem uygulanacağı hatırlatmasında bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dolandırıcılığın önlenmesine yönelik bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.

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