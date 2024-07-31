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        Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 firari hükümlü yakalandı

        Edirne'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari, Yunanistan sınırında yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 12:19 Güncelleme: 31.07.2024 - 12:19
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        Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 firari hükümlü yakalandı
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        Edirne'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari, Yunanistan sınırında yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve JASAT dedektifleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında, haklarında "tabanca ile kasten yaralama", "nitelikli yağma", "uyuşturucu madde ticareti sağlama", "kamu malına zarar verme" ve "tehdit" gibi çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan 7 firari, Yunanistan sınırında yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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