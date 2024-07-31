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        9. Uluslararası Edirne Maratonu'nda 650 atlet koşacak

        Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, 1 Eylül'de gerçekleştirilecek 9. Uluslararası Edirne Maratonu'nun kontenjanını 650 kişi ile sınırlandırdıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 14:05 Güncelleme: 31.07.2024 - 14:05
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        9. Uluslararası Edirne Maratonu'nda 650 atlet koşacak
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        Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, 1 Eylül'de gerçekleştirilecek 9. Uluslararası Edirne Maratonu'nun kontenjanını 650 kişi ile sınırlandırdıklarını belirtti.

        Akdağ, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, organizasyonu büyütmek istediklerini ancak son 4 yıldır maddi imkansızlıklar nedeniyle bunu başaramadıklarını söyledi.

        Geçen yıl Cumhuriyet'in 100. yılında düzenlenen maratonun 870 bin liralık bütçesinin yaklaşık 470 bin lirasını kulüp başkanı olarak kendisinin ödediğini belirten Akdağ, "Biz maalesef bu organizasyonu büyütmekten çok bu yıl geldiğimiz nokta itibariyle sporcu sayısını düşürerek bütçemizi kurgulamaya çalışıyoruz. Bu sene 76 bin lira gibi gülünç bir para ödülü veriyoruz. Sporculardan da bunun adına özür diliyoruz ama imkanlarımız bu kadar. Edirne Maratonu'nun kontenjanını bu yıl 650 kişi ile sınırlamak zorunda kaldık." diye konuştu.

        Akdağ, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına organizasyona destek vermeleri çağrısında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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