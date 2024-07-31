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        Debisi düşen Tunca Nehri'nden su alamayan çiftçiler için kuyular açıldı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kuraklık nedeniyle Tunca Nehri'nden su alamayan üreticileri mağdur etmemek için su kuyuları açıldığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 14:49 Güncelleme: 31.07.2024 - 14:49
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        Debisi düşen Tunca Nehri'nden su alamayan çiftçiler için kuyular açıldı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, kuraklık nedeniyle Tunca Nehri'nden su alamayan üreticileri mağdur etmemek için su kuyuları açıldığını söyledi.

        Sezer, Tunca Nehri çevresindeki tarım arazilerini gezerek İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı'dan bilgi aldı.

        Köy muhtarları ve çeltik üreticileri ile görüşen Sezer, Tunca ve Meriç nehirlerinin son yılların en büyük kuraklığı ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

        İl Çeltik Komisyonu ve Valilik kararıyla tarım arazilerinin kurumaması ve mahsulün zayi olmaması için çalışma yürütüldüğünü belirten Sezer, "Yaklaşık bir aydır devam eden bir çalışma. Kademeli olarak su veriliyor. Şu an itibarıyla bazı dönemlerde bu süreçte suyun debisi 3 metreküplere kadar düşmüş bulunuyordu. Şu an itibarıyla bir gündür 8 metreküp civarında bir suyumuz var. Bölgede yaklaşık iki üç haftadır su verilemeyen alanlar var. Buradaki amacımız çeltik arazilerimizi kurtarmak, suyu aşağıya doğru bir şekilde kademeli olarak iletmek." dedi.

        Sezer, DSİ ve İl Özel İdaresinin çiftçilerin mağdur olmaması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

        Çiftçilerin taleplerini dinlediklerini ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

        "Belli alanlarda su olan yerlerde çiftçilerimize destek amaçlı olarak su kuyuları vurdurmaya başladık. Bu su kuyularını da çoğaltacağız. Bölgede altı köyümüz var, altı köyümüzün muhtarı, Tarım Müdürümüz, Ziraat Odası Başkanımız bu konuda tam yetkili olarak süreç sonuçlanıncaya kadar çiftçilerimizi mağdur etmeden bu süreci yöneteceğiz. Bizler de sahada olacağız. İnşallah yağmur dönemiyle beraber bu kritik süreci bir şekilde geride bırakacağız. Hiçbir şekilde bir vatandaşımız çok sularken aşağıdakinin ürününün kurumasına izin vermeyeceğiz. Belki ürün kaybı olabilir ama en azından arazilerimizi kurutmadan, çeltik tarlalarımızı kurutmadan bu süreci geride bırakacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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