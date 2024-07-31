Debisi düşen Tunca Nehri'nden su alamayan çiftçiler için kuyular açıldı

Edirne Valisi Yunus Sezer, kuraklık nedeniyle Tunca Nehri'nden su alamayan üreticileri mağdur etmemek için su kuyuları açıldığını söyledi.

Sezer, Tunca Nehri çevresindeki tarım arazilerini gezerek İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı'dan bilgi aldı.

Köy muhtarları ve çeltik üreticileri ile görüşen Sezer, Tunca ve Meriç nehirlerinin son yılların en büyük kuraklığı ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

İl Çeltik Komisyonu ve Valilik kararıyla tarım arazilerinin kurumaması ve mahsulün zayi olmaması için çalışma yürütüldüğünü belirten Sezer, "Yaklaşık bir aydır devam eden bir çalışma. Kademeli olarak su veriliyor. Şu an itibarıyla bazı dönemlerde bu süreçte suyun debisi 3 metreküplere kadar düşmüş bulunuyordu. Şu an itibarıyla bir gündür 8 metreküp civarında bir suyumuz var. Bölgede yaklaşık iki üç haftadır su verilemeyen alanlar var. Buradaki amacımız çeltik arazilerimizi kurtarmak, suyu aşağıya doğru bir şekilde kademeli olarak iletmek." dedi.