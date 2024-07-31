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        Trakya'da, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

        İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Kırklareli ve Tekirdağ'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 18:19 Güncelleme: 31.07.2024 - 18:19
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        Trakya'da, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Kırklareli ve Tekirdağ'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Edirne'de ikindi namazı sonrası Eski Cami avlusunda toplananlar İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı, ardından Heniyye ve şehitler için dua etti.

        Gıyabi cenaze namazının cuma namazı sonrası kılınacağı belirtildi.

        Kırklareli'nde de Heniyye için camilerden sela okundu.

        Hızırbey Camisi'nde öğle namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Namazın ardından Heniyye için dua edildi.

        Tekirdağ'da da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Heniyye için ikindi namazının ardından Orta Cami'de gıyabi cenaze namazı kılınıp dua edildi.

        Namaz sonrası vatandaşlar tekbir getirip İsrail aleyhine slogan attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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