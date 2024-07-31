Trakya'da, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

Tekirdağ'da da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Heniyye için ikindi namazının ardından Orta Cami'de gıyabi cenaze namazı kılınıp dua edildi.

Kırklareli'nde de Heniyye için camilerden sela okundu.

Edirne'de ikindi namazı sonrası Eski Cami avlusunda toplananlar İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı, ardından Heniyye ve şehitler için dua etti.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Kırklareli ve Tekirdağ'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

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