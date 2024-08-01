AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Çömlekköy Barajı inşaatının başladığını bildirdi

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Çömlekköy Barajı'nın yapım çalışmalarının başladığını bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, Haziran'da ihalesi yapılan ve 56 bin 500 dönüm araziyi suyla buluşturacak Çömlekköy Barajı'nın inşasına başlandığını belirtti.

Tunca Nehri üzerine kurulacak barajla bölgedeki kuraklığın ve hasattaki verim kaybının önüne geçileceğini ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiğimiz il başkanları toplantısında Çömlekköy Barajı’nın 2021 yılı ek yatırım programına alınmasını talep etmiştik, ardından barajın yapım kararı alındı. Barajın yapılmasıyla kurak araziler sulanabilir hale gelecek ve 11 köy buradan faydalanacak. Son yıllarda yaşanan kuraklık barajların önemini bir kez daha gösterdi. Sulama imkanlarının genişlemesi tarımdan elde edilen gelirin artışını da beraberinde getirecek. Barajın tamamlanmasıyla üreticiler rahat nefes alacak ve kuraklık endişesi sona erecek.