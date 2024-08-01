FETÖ şüphelileri düzensiz göçmenlerle Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası sınır kapısı yakınlarında bir minibüsü durdurdu.

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