Edirne Valisi Sezer esnaf ziyaretinde bulundu

Sezer'e ziyaretlerinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun eşlik etti.

Sezer, mobilya, cam sanayi, ev dekorasyonu ve reklam sektörlerinde hizmet veren işletmeleri ziyaret ederek firma yetkililerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı, hayırlı işler diledi.

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