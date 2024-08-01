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        Edirne'de 49 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Edirne'de 49 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 12:25 Güncelleme: 01.08.2024 - 12:25
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        Edirne'de 49 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi
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        Edirne'de 49 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve satışı yapan şüphelilere yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, kent merkezi ile Havsa ve Süloğlu ilçelerinde düzenledikleri operasyonlarda 49 bin 500 kök Hint keneviri, tabanca, fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Operasyonda yakalanan 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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