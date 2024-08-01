Edirne'de 49 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve satışı yapan şüphelilere yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, kent merkezi ile Havsa ve Süloğlu ilçelerinde düzenledikleri operasyonlarda 49 bin 500 kök Hint keneviri, tabanca, fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.