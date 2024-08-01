Edirne'de konutunu belgesiz olarak kiraya verenlere yönelik denetimler sürüyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Keşan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yayla, Mecidiye ve Erikli sahil bölgelerindeki konutların kiralanmasına yönelik denetimlerine devam ediyor.

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