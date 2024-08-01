Edirne'de bir işletmeden klima çalan şüpheli yakalandı
Edirne'de bir işletmeden klima çalan şüpheli yakalandı.
Edirne'de bir işletmeden klima çalan şüpheli yakalandı.
Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir işletmeden klima çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma Suç Araştırma Timi, şüpheli F.G'yi çaldığı klima ile birlikte yakaladı.
Klima sahibine teslim edildi, şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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