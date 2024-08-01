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        Edirne'de bir işletmeden klima çalan şüpheli yakalandı

        Edirne'de bir işletmeden klima çalan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 15:29 Güncelleme: 01.08.2024 - 15:29
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        Edirne'de bir işletmeden klima çalan şüpheli yakalandı
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        Edirne'de bir işletmeden klima çalan şüpheli yakalandı.

        Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir işletmeden klima çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi, şüpheli F.G'yi çaldığı klima ile birlikte yakaladı.

        Klima sahibine teslim edildi, şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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