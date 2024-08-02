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        Enez'de acil sağlık hizmetleri istasyonunun inşası tamamlandı

        Edirne'nin Enez İlçesinde merhum iş insanı Arif Eser adına yaptırılan acil sağlık hizmetleri istasyonunun inşaatı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 11:39 Güncelleme: 02.08.2024 - 11:39
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        Enez'de acil sağlık hizmetleri istasyonunun inşası tamamlandı
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        Edirne'nin Enez İlçesinde merhum iş insanı Arif Eser adına yaptırılan acil sağlık hizmetleri istasyonunun inşaatı tamamlandı.

        İlçede 2021 yılında imzalanan protokolün ardından inşasına başlanan istasyondaki çalışmalarda sona gelindi.

        Eski hastanenin bulunduğu alana yapılan binanın, tefrişatın ardından hizmete başlayacağı belirtildi.

        İlçede faaliyet gösteren Eserler Gıda imtiyaz sahibi Arif Eser 2020'de vefat etmiş, kardeşi Cavit Eser de ağabeyinin adını yaşatmak adına ilçeye acil sağlık hizmetleri istasyonu yaptırmaya karar vermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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