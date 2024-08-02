Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK zanlısı tutuklandı

        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 12:49 Güncelleme: 02.08.2024 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK zanlısı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

        Dün güvenlik güçleri tarafından 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanan PKK zanlısı F.Y'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Edirne Adliyesi'ne sevk edilen F.Y, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanıp cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        "X ve Y Kuşağı"nda kanser riski daha fazla
        "X ve Y Kuşağı"nda kanser riski daha fazla
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Ölümden döndü! Elektronik sigara içerken hastanelik oldu
        Ölümden döndü! Elektronik sigara içerken hastanelik oldu
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Türkiye'nin ilk tüp tayı Balat görücüye çıktı
        Türkiye'nin ilk tüp tayı Balat görücüye çıktı
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Restorana silahlı saldırı düzenlendi!
        Restorana silahlı saldırı düzenlendi!
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        Yangına müdahale ederken uçurumdan düştü!
        Yangına müdahale ederken uçurumdan düştü!
        Eğirdir Gölü'nün bölünmesine 1,2 kilometre kaldı
        Eğirdir Gölü'nün bölünmesine 1,2 kilometre kaldı
        Anne ve kızını hayattan kopardı! 50 yıla kadar hapsi istendi
        Anne ve kızını hayattan kopardı! 50 yıla kadar hapsi istendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı

        Benzer Haberler

        Edirne Valisi Sezer, Çömlekköy Barajı'nda incelemelerde bulundu
        Edirne Valisi Sezer, Çömlekköy Barajı'nda incelemelerde bulundu
        Enez'de acil sağlık hizmetleri istasyonunun inşası tamamlandı
        Enez'de acil sağlık hizmetleri istasyonunun inşası tamamlandı
        Sürücüler, dronla görüntülendiklerini görünce cezaya itirazdan vazgeçti
        Sürücüler, dronla görüntülendiklerini görünce cezaya itirazdan vazgeçti
        Keşan Kaymakamı Yılmaz ve 10 kişi, yedikleri yemekten zehirlendi
        Keşan Kaymakamı Yılmaz ve 10 kişi, yedikleri yemekten zehirlendi
        Edirne Valisi Sezer: Çömlekköy Barajı'ndan 5 bin 600 hektar alan suyla bulu...
        Edirne Valisi Sezer: Çömlekköy Barajı'ndan 5 bin 600 hektar alan suyla bulu...
        Edirne'de hayvanseverlerden 'yasayı geri çek' yürüyüşü
        Edirne'de hayvanseverlerden 'yasayı geri çek' yürüyüşü