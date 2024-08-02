İçişleri Bakanı Yerlikaya Edirne Valiliğini ziyaret etti

Bakan Yerlikaya, valilik önünde Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

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