Keşan Belediyesi 19. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası kayıtları başladı

250 bin lira ödül dağıtılacak turnuva, 17 Ağustos'ta son tur müsabakaları ve ödül töreniyle sona erecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde 12-17 Ağustos tarihlerinde Atatürk Spor Salonunda düzenlenecek turnuvaya farklı ülkelerden sporcular katılacak.

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