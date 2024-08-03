Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, kentte hastalıktan ari işletme sayısını artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Süloğlu'nun Küküler köyünde 3 bin 960 düveye sahip işletme ziyaret edildi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hayvancılık işletmelerindeki bilgilendirme ve eğitim çalışmaları sürüyor.

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