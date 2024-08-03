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        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hayvancılık işletmelerindeki bilgilendirme ve eğitim çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 11:42 Güncelleme: 03.08.2024 - 11:45
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        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor
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        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hayvancılık işletmelerindeki bilgilendirme ve eğitim çalışmaları sürüyor.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, kentte hastalıktan ari işletme sayısını artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Süloğlu'nun Küküler köyünde 3 bin 960 düveye sahip işletme ziyaret edildi.

        Veteriner hekimler, çalışanlara, hastalıktan ari işletmeler hakkında bilgi vererek hayvanlardan kan aldı.

        Bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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