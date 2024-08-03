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        Şampiyon güreşçi Enginar, MHP Edirne İl Başkanı Tokluoğlu'nu ziyaret etti

        Ankara'da düzenlenen 11-13 Yaş Altı Kadınlar Serbest Güreş Şampiyonasında 58 kiloda şampiyon olan Derin Enginar, MHP İl Başkanı Emre Tokluoğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 14:39 Güncelleme: 03.08.2024 - 14:39
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        Şampiyon güreşçi Enginar, MHP Edirne İl Başkanı Tokluoğlu'nu ziyaret etti
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        Ankara'da düzenlenen 11-13 Yaş Altı Kadınlar Serbest Güreş Şampiyonasında 58 kiloda şampiyon olan Derin Enginar, MHP İl Başkanı Emre Tokluoğlu'nu ziyaret etti.

        MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Emre Tokluoğlu, 21-23 Temmuz tarihlerinde Taha Akgül Spor Salonunda düzenlenen şampiyonada 11 yaş altı kategorisinde 58 kiloda şampiyon olan Edirne İl Özel İdaresi Spor Kulübü güreşçisi Derin Enginar'ı makamında ağırladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tokluoğlu, spora ve sporcuya her konuda destek verdiklerini belirtti.

        Sporcunun başarılarının devamını dileyen Tokluoğlu, "Özel kalem müdürümüz Arzu Enginar'ın kızı, partimizin en geç asenası Derin Enginar Ankara'dan şampiyonlukla geri dönmüş olup hepimizi gururlandırmıştır. Başta antrenörlerini ve onu yetiştiren ailesini tebrik eder başarılarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı.

        Enginar da şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek daha büyük başarılar elde etmek için çalışacağını kaydetti.

        Tokluoğlu, Enginar'a çeyrek altın hediye etti.

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