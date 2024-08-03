Edirne ve Tekirdağ'da Heniyye suikastı protesto edildi

Edirne ve Tekirdağ'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması protesto edildi.

Edirne'de Selimiye Meydanı'nda düzenlenen "Şehitlere rahmet, zalimlere lanet" isimli programa katılanlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı, "Müslümanlar birleşsin" yazılı pankart açtı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, hayatını Filistin’in özgürlüğü için adayan, büyük dava adamı İsmail Heniyye'nin şehadetinin, bölgedeki ateş çemberinin gittikçe büyüyeceğini gösterdiğini belirtti.

"Biliyor ve inanıyoruz ki zafer Filistin’e nasip olacak. Öldürerek, yok ederek kazandığını sananlar bugünün de yarının da en büyük kaybedenleridir. Hitler’i örnek alan siyonist zihniyet, aynı akıbeti paylaşmaktan kaçamayacaktır. Dünün Nazileri hangi hüsranı yaşadıysa, bugünün siyonistleri de aynı hüsranı tadacaktır. Netanyahu’ya alkış tutanlar Vietnam’da, Afganistan’da, Irak’ta nasıl kaybettiyse Filistin’de de kaybedecektir.

İslam ülkeleri için birlik ve beraberlikten başka çıkar yolun olmadığını ifade eden İriş, şunları kaydetti:

Bugün Türkiye’nin 81 ilinde meydanları dolduran kardeşlerimiz, şehit lider İsmail Heniyye'nin bizler için vasiyeti olan isteğini yerine getirmektedir. Buradan bir kez daha kendisine ve Filistin için canını ortaya koyarak şehadete eren şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Filistin davası, hepimizin davasıdır ve zafer Allah’ın izniyle bizlere nasip olacaktır."

İl Müftü Yardımcısı Adem Özsoy'un yaptırdığı dua ile sona eren programa AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.