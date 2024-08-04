Yunanistan sınırında yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ şüphelileri Z.Ö, B.A. ve M.D'yi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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