Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor

Edirne'de jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor.

Havsa'nın Taptık köyünde vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı, uygulamanın amacı ve kullanımı hakkında bilgi verdi.

Ekipler vatandaşlara broşür de dağıttı.

- Jandarma personeline trafik eğitimi verildi

İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı personeline trafik eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, İpsala ilçesindeki bilgilendirme çalışmaları kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile bir araya geldi.

Personele temel trafik kuralları, araç hız limitleri, yaya kuralları, araç kullanımı için gereken şartlar, geçiş üstünlüğü, hız kuralları, motosiklet kullanıcıları için kask ve koruyucu kıyafet kullanımının önemi, durma mesafeleri, trafik kazalarının oluşumu ve sonuçları ile araçların günlük bakımı konularında bilgi verildi.