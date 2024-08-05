Edirne'de asayiş

Hükümet Caddesi'ndeki bir marketin görevlisi, parfüm çaldığını gördüğü müşteriyi ürünleri yerine koyması konusunda uyardı.

Arkadaşı tarafından hastaneye götürülen Z.Ç, tedavi sonrası polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

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