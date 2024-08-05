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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de ayağından silahla yaralanan kişi polise başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 09:41 Güncelleme: 05.08.2024 - 09:41
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de ayağından silahla yaralanan kişi polise başvurdu.

        Z.Ç, Nişancıpaşa Mahallesi'nde köpeğini gezdirdiği sırada tanımadığı kişiler tarafından silahla ayağından yaralandı.

        Arkadaşı tarafından hastaneye götürülen Z.Ç, tedavi sonrası polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

        - Devrilen direk araca zarar verdi

        Enez'de devrilen direğin aracına zarar verdiği kişi polise başvurdu.

        Yeni Mahalle Şevket Kurt Caddesi'nde kamyonun damperi tellere takılarak direği park halindeki bir aracın üzerine devirdi.

        Araç sahibi M.G, polis merkezine giderek kamyon sürücüsünden şikayetçi oldu.

        - Marketten parfüm çaldı

        Edirne'de bir müşterinin parfüm çaldığı market görevlisi polise başvurdu.

        Hükümet Caddesi'ndeki bir marketin görevlisi, parfüm çaldığını gördüğü müşteriyi ürünleri yerine koyması konusunda uyardı.

        Müşteri çaldığı parfümlerle birlikte kaçtı, market görevlisi polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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