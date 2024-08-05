Edirne'de 47 internet sitesine erişim engellendi

Yasadışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhşa aracılık, oltalama ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli paylaşım yapan 47 internet sitesine erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca engellendi.

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