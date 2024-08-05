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        Edirne'de 90 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 90 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 15:35 Güncelleme: 05.08.2024 - 15:35
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        Edirne'de 90 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 90 yabancı uyruklu yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda yaptıkları denetimlerde 90 düzensiz göçmeni yakaladı.

        "Göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı, 5 araca da el konuldu.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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