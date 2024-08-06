Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK zanlısı tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Dün güvenlik güçleri tarafından 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanan terör örgütü PKK zanlısı A.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen A.B, cumhuriyet savcılığında ifadesinin alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Hakimlikçe yeniden ifadesi alınarak tutuklanmasına karar verilen zanlı, cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.