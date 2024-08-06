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        Tekirdağ'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 14:14 Güncelleme: 06.08.2024 - 14:14
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        Tekirdağ'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Şeyhsinan Mahallesi Ruşenler Sokak'taki kavgaya karıştıkları iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Z.B. ve S.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Şeyhsinan Mahallesi Ruşenler Sokak'ta aralarında husumet olduğu öğrenilen Z.B. ve S.G ile M.T. ve V.T. arasında tartışma çıkmıştı. Z.B. ve S.G, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T. ve V.T'yi silahla vurarak yaralamıştı. Yaralılardan M.T, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olay yerinden kaçan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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