Tekirdağ'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Şeyhsinan Mahallesi Ruşenler Sokak'taki kavgaya karıştıkları iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Z.B. ve S.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şeyhsinan Mahallesi Ruşenler Sokak'ta aralarında husumet olduğu öğrenilen Z.B. ve S.G ile M.T. ve V.T. arasında tartışma çıkmıştı. Z.B. ve S.G, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T. ve V.T'yi silahla vurarak yaralamıştı. Yaralılardan M.T, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olay yerinden kaçan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.
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