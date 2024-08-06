Edirne'de 1204 şişe sahte parfüm ele geçirildi

Yapılan incelemede halk sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde üretilen sahte parfümlerin ünlü markalara ait gibi görünen şişelere doldurulduğu belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında teknik ve fiziki takip sonucu B.D'nin kullandığı aracı kent girişinde durdurdu.

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