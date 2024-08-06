Edirne'de sınır yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi proje toplantısı gerçekleşti

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Göç Örgütü tarafından yürütülen "Türkiye'nin Doğu ve Güney Sınırlarında Sınır Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi" proje toplantısı Edirne'de gerçekleşti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, sınır hatlarında yasa dışı göçe karşı alınan önlemlerin ve düzensiz göçe karşı devam eden çalışmalar görüşüldü.

Vali Sezer, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye olarak sınır hattında göç ile ilgili bölgesel anlamda çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.