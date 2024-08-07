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        Edirne'de jandarma bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor

        Edirne'de jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 09:21 Güncelleme: 07.08.2024 - 09:21
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        Edirne'de jandarma bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor
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        Edirne'de jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına ara verilmeden devam ediyor.

        Bu kapsamda Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı köylerde vatandaşlar sel ve taşkın olaylarında izlemesi gereken tutum ve davranışlar hakkında bilgilendirildi.

        Vatandaşlara broşür de dağıtan ekipler köy kahvelerine de bilgilendirme yazıları asıldı.

        Meydana gelebilecek olası kazaların önlenmesi ve doğal afetlerde doğru hareket biçiminin sağlanması adına emniyet ve asayişin sağlanarak vatandaşların huzur ve güven içinde yaşaması için jandarma ekipleri eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edecek.

        - Arıcılar bilgilendirildi

        Keşan ilçesinde jandarma ekipleri arıcıları bilgilendirdi.

        Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma timi arıcıları ziyaret ederek, çalışmalarını inceledi.

        Körüklerden oluşabilecek yangınlara karşı dikkat edilmesi hususunda bilgilendirme yapıldı.

        Öte yandan, doğal hayatta oluşabilecek olumsuz durumlara karşı yapılan devriyede detaylı kontroller yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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