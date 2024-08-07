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        Edirne Valisi Sezer tarihi konakları inceledi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmalarının sürdüğü tarihi konakları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 09:52 Güncelleme: 07.08.2024 - 09:54
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        Edirne Valisi Sezer tarihi konakları inceledi
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmalarının sürdüğü tarihi konakları inceledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer Olimpiyat Konağı, İlhan Koman Konağı ve Kaleiçi'nde Cumhuriyet Caddesi üzerinde ve Sabuni Mahallesi'nde bulunan konaklarda incelemelerde bulundu.

        Şehrin hafızası ve kültür hazinesi konakları aslına uygun ihya ederek turizmine kazandırmaya devam edeceklerini aktaran Sezer, Kaleiçi'nin geçmişten geleceğe uzanan değerleri ile tekrar canlandığını kaydetti.

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        Galeri
        Galeri

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