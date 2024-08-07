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        Edirne Valisi Sezer kentteki yatırımlar hakkında bilgi verdi

        Edirne Valisi Yunus Sezer kentteki yatırımlar hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 14:59 Güncelleme: 07.08.2024 - 14:59
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        Edirne Valisi Sezer kentteki yatırımlar hakkında bilgi verdi
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        Edirne Valisi Yunus Sezer kentteki yatırımlar hakkında bilgi verdi.

        Sezer, İl Genel Meclisini ziyaretinde yaptığı konuşmada, İl Özel İdaresi şehirde ve köylerde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

        Asfaltlanmayan köy yolunun kalmayacağını belirten Sezer, "3 yıl içerisinde bütün köy yollarımız ana arterler dahil olmak üzere sıcak asfaltla buluşmasını hedefliyoruz. En az 30 yıl bizim özel idaremiz ve devlet kurumları da bu yol işiyle meşgul olmasın başka alanlara artık yönünü çevirsin. Her yıl yama, onarım gibi şeylerle uğraşmayalım bir kerede yapıp çıkalım." dedi.

        Tarihi konakların turizme kazandırılması amacıyla restore edildiğini bu kapsamda da çalışmaların da sürdüğünü anlatan Sezer, kentte el değmedik bir yer bırakmayacaklarını vurguladı.

        Sezer, köylerde sulama, içme suyu hizmetlerine ilişkin de bilgi verdi.

        Bir gazetecinin Edirnespor ile ilgili sorusuna Sezer, göreve geldiğinden bu yana takıma her zaman destek olduğunu dile getirdi.

        Edirnelilerin ve kurumların kentin takımına daha fazla sahip çıkması gerektiğini belirten Sezer, kentte yaşayan tüm vatandaşları Edirnespor'a desteğe davet etti.

        Tarımsal sulama amacıyla köylerde su kuyularının açılmasına ilişkin soruya Sezer, özellikle Tunca Nehri'nde kuraklık yaşandığını dile getirdi.

        Nehrin debisinde ciddi düşüş yaşandığını belirten Sezer, "Yapabileceğimiz ne varsa onu yapmaya çalışıyoruz. Birincisi dönüşümlü olarak sulama yaptırıyoruz. İkincisi de buradaki su çıkabilen alanların tamamında su kuyusu açtırıyoruz. Maliyetini de Valilik olarak karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Çalışmalar kapsamında 11 kuyu açıldığını aktaran Sezer, tarlasına su kuyusu açtırmak isteyen vatandaşları destekleyeceklerini vurguladı.

        Edirne İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek, meclisin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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