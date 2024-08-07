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        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 5 terör örgütü mensubu yakalandı

        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 5 terör örgütü mensubu gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 16:52 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:52
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        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 5 terör örgütü mensubu yakalandı
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        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 5 terör örgütü mensubu gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Çalışmalar kapsamında, yurt dışına kaçmaya çalışan 5 terör örgütü mensubu sınır hattında yakalandı.

        Şüphelilerden 3'ünün FETÖ, 2'sinin de PKK üyesi olduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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