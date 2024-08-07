Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında tarife kontenjanının açılması

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında tarife kontenjanı açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Kırbiç, Trakya Birlik Genel Müdürlüğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, tarife kontenjanı açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi.

Ülkenin ihtiyacının yerli üretimin teşviki yoluyla karşılanabilmesi amacıyla üretici ve tüketici refahının birlikte değerlendirileceğini aktaran Kırbiç, "Bu uygulama, çiftçilerimiz için olumlu bir uygulamadır. Bizim desteklediğimiz, olması gereken bir uygulama." dedi.