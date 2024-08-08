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        Edirne'de "kasten adam öldürme" suçundan aranan zanlı yakalandı

        Edirne'de "kasten adam öldürme" suçundan aranan zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 09:41 Güncelleme: 08.08.2024 - 09:45
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        Edirne'de "kasten adam öldürme" suçundan aranan zanlı yakalandı
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        Edirne'de "kasten adam öldürme" suçundan aranan zanlı yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı suçluların adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        JASAT dedektifleri yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu hakkında "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan E.G. yakaladı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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