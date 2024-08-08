Edirne'de "kasten adam öldürme" suçundan aranan zanlı yakalandı.

JASAT dedektifleri yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu hakkında "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan E.G. yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı suçluların adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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