Edirne'de aracında uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı
Edirne'de aracında uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı.
Edirne'de aracında uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı suç olaylarının çıkış noktasını teşkil edebilen kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Jandarma ekipleri Edirne'ye bağlı Elçili köyündeki devriyede şüphe üzerine B.Y'nin kullandığı aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 3.60 esrar, 2.29 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili B.Y. gözaltına alındı.
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