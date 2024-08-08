CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytekin, Kapıkule'de gurbetçileri uğurladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve beraberindekiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dönüş yolundaki gurbetçileri uğurladı.

CHP Genel Merkezince başlatılan Sıla Yolu Projesi kapsamında Aytekin ve partililer sınır kapısında gurbetçilerle bir araya geldi.

Aytekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, gurbetçileri yurda geldiklerinde karşıladıklarını, giderken de uğurladıklarını söyledi.

Gurbetçilerin talep ve sorunlarını dinlediklerini belirten Aytekin, "Vatandaşlarımızın yaşadığı ülkelerde sorunlar var. Orada yabancı olmanın ağırlığını, sorunlarını yaşıyorlar. Oralarda ırkçı çevrelerden gördükleri saldırılara maruz kalıyorlar. Biz bunların takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Yurt dışında 3 milyon 400 bin vatandaşın yaşadığını ifade eden Aytekin, yurt dışının da bir seçim bölgesi olması gerektiğini dile getirdi. Aytekin, gurbetçilerle görüşen ve sorunlarını dinleyen milletvekillerinin sorunlarına çözüm bulabileceğini kaydetti.

CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Parti Meclis Üyesi Mehmet Tüm de CHP'nin yurt dışındaki vatandaşlarına sahip çıktığını anlattı.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların hakları için mücadele ettiklerini belirten Tüm, "Sıla Yolu Projesi'ni geliştirmek ve gurbetçilerin sorunlarına çözüm bulmak adına yol yürüdüğümüz parti emekçilerine de teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.