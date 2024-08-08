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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytekin, Kapıkule'de gurbetçileri uğurladı

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve beraberindekiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dönüş yolundaki gurbetçileri uğurladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 13:14 Güncelleme: 08.08.2024 - 13:14
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytekin, Kapıkule'de gurbetçileri uğurladı
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve beraberindekiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dönüş yolundaki gurbetçileri uğurladı.

        CHP Genel Merkezince başlatılan Sıla Yolu Projesi kapsamında Aytekin ve partililer sınır kapısında gurbetçilerle bir araya geldi.

        Aytekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, gurbetçileri yurda geldiklerinde karşıladıklarını, giderken de uğurladıklarını söyledi.

        Gurbetçilerin talep ve sorunlarını dinlediklerini belirten Aytekin, "Vatandaşlarımızın yaşadığı ülkelerde sorunlar var. Orada yabancı olmanın ağırlığını, sorunlarını yaşıyorlar. Oralarda ırkçı çevrelerden gördükleri saldırılara maruz kalıyorlar. Biz bunların takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

        Yurt dışında 3 milyon 400 bin vatandaşın yaşadığını ifade eden Aytekin, yurt dışının da bir seçim bölgesi olması gerektiğini dile getirdi. Aytekin, gurbetçilerle görüşen ve sorunlarını dinleyen milletvekillerinin sorunlarına çözüm bulabileceğini kaydetti.

        CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Parti Meclis Üyesi Mehmet Tüm de CHP'nin yurt dışındaki vatandaşlarına sahip çıktığını anlattı.

        Yurt dışında yaşayan vatandaşların hakları için mücadele ettiklerini belirten Tüm, "Sıla Yolu Projesi'ni geliştirmek ve gurbetçilerin sorunlarına çözüm bulmak adına yol yürüdüğümüz parti emekçilerine de teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından CHP heyeti gurbetçilerle sohbet etti.

        Programa, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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