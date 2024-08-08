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        Edirne'de aranan hükümlü ormanlık alanda saklandığı barınakta yakalandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde aranan hükümlü ormanlık alanda saklandığı barınakta yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 14:58 Güncelleme: 08.08.2024 - 14:58
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        Edirne'de aranan hükümlü ormanlık alanda saklandığı barınakta yakalandı
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde aranan hükümlü ormanlık alanda saklandığı barınakta yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerinin aranan suçluların yakalanmasına yönelik operasyonunda, 6 ayrı suçtan hakkında 17 yıl, 19 ay, 40 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ormanlık alanda saklandığı barınakta yakalandı.

        JASAT dedektiflerince gözaltına alınan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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