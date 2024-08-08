Edirne'de aranan hükümlü ormanlık alanda saklandığı barınakta yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerinin aranan suçluların yakalanmasına yönelik operasyonunda, 6 ayrı suçtan hakkında 17 yıl, 19 ay, 40 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ormanlık alanda saklandığı barınakta yakalandı.

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