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        Edirne'de suyunun buharlaşmasıyla tabanı beyaza bürünen tuz gölü havadan görüntülendi

        Edirne'de suyu buharlaşan tuz gölü, paramotor pilotu Yılmaz Özkaya tarafından havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 17:21 Güncelleme: 08.08.2024 - 17:21
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        Edirne'de suyunun buharlaşmasıyla tabanı beyaza bürünen tuz gölü havadan görüntülendi
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        Edirne'de suyu buharlaşan tuz gölü, paramotor pilotu Yılmaz Özkaya tarafından havadan görüntülendi.

        Enez ilçesine bağlı Karaincirli köyü sahili yakınlarındaki gölün suyu, aşırı sıcak nedeniyle buharlaştı. Suyu tükenen gölün tuzla kaplı tabanı ortaya çıktı.

        Bu manzara, bölgeye gelen tatilcilerin de ilgisini çekti. Tatilciler, beyaza bürünen gölde fotoğraf çekildi.

        Paramotor pilotu Özkaya, bölgede uçuş gerçekleştirerek tabanı beyaza bürünen gölü havadan görüntüledi.

        Özkaya, AA muhabirine, yıllardır Saros Körfezi ve bölgedeki birçok alanda uçuş gerçekleştirdiğini söyledi.

        Önceki yıllarda da gölde benzer görüntülerin ortaya çıktığını belirten Özkaya, yaptığı uçuşlarda her yıl bölgeyle ilgili güncel görüntüler çekmeye gayret ettiğini dile getirdi.

        Özkaya, bölgede aşırı sıcakların etkisini devam ettirdiğini, bundan hem insanların hem de doğanın etkilendiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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