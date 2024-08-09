Edirne Valisi Sezer, Kapıkule'de incelemede bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, sınır kapısında gurbetçilerin dönüşlerinde yaşanabilecek yoğunluğa karşı alınan tedbirler ve geçişlerin hızlandırılması noktasında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

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