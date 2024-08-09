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        Edirne Valisi Sezer, Kapıkule'de incelemede bulundu

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 09:58 Güncelleme: 09.08.2024 - 09:58
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        Edirne Valisi Sezer, Kapıkule'de incelemede bulundu
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, sınır kapısında gurbetçilerin dönüşlerinde yaşanabilecek yoğunluğa karşı alınan tedbirler ve geçişlerin hızlandırılması noktasında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

        Gurbetçilerle sohbet eden Sezer, dönüş yolunda dikkatli olmaları temennisinde bulunarak, iyi yolculuklar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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