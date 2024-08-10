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        Tava ciğerinin garnitürü Karaağaç acı biberinin kurutma süreci başladı

        Edirne'nin ünlü tava ciğerinin lezzet ortağı Karaağaç acı biberinin kurutulmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 10:24 Güncelleme: 10.08.2024 - 10:24
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        Tava ciğerinin garnitürü Karaağaç acı biberinin kurutma süreci başladı
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        Edirne'nin ünlü tava ciğerinin lezzet ortağı Karaağaç acı biberinin kurutulmasına başlandı.

        İsmini yetiştirildiği mahalleden alan Karaağaç acı biberinin fideleri mayıs ayında toprakla buluşturuldu.

        Yaklaşık 3 aylık olgunlaşma döneminin ardından toplanan biberler, ipe dizilerek gölgede kurumaya bırakıldı.

        Üretici Tunahan Ule, AA muhabirine, ata tohumundan üretilen patentli biberi özenle yetiştirdiklerini söyledi.

        Bu yıl aşırı sıcaklar nedeniyle biberin geç olgunlaştığını belirten Ule, "45 dereceyi bulan sıcaklar oldu. Biberimizi yaklaşık 20 gün geç topladık, strese girdi. Ata tohumu olduğu için çok nazik bir biber. Çok çabuk strese giriyor, hastalanabiliyor." dedi.

        Ule, biberin gölgede kurutulmasının önemli olduğunu, 1 ton yaş biberden 70 kilogram kuru biber elde ettiklerini dile getirdi.

        Biberin sosunu da hazırladıklarını ifade eden Ule, "Birinci kırımda biberlerimizi yeşil topluyoruz kurutmak için. Şimdi ikinci kırımda acı sos yapmak için kırmızı olarak toplayacağız. Acı sosu hazırlarken de 1 ton acı biberin içine 250 kilogram kapya biber koyuyoruz acısını azaltsın diye. Çok güzel bir acı sos elde ediyoruz. Kuru biber bol kızgın yağda 6-7 saniye karıştırılarak kızartılıyor. Tava ciğerin, köftenin, çorbanın yemeklerin yanında tercih edilebilir. İnsanın midesini rahatsız etmeyen tatlı bir acı." diye konuştu.

        Bu yıl yaş biberin kilogramı 85 liradan satılırken, kuru biberin kilogramının ise 1300 liradan satılması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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