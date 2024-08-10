Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de sera alanının devlet desteğiyle 500 dekara çıkarılması hedefleniyor

        Edirne'de Valilik desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında sera alanının 500 dekara çıkarılması amaçlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 11:13 Güncelleme: 10.08.2024 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de sera alanının devlet desteğiyle 500 dekara çıkarılması hedefleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de Valilik desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında sera alanının 500 dekara çıkarılması amaçlanıyor.

        Vali Yunus Sezer, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, İl Özel İdaresinin yüzde 75 bütçe desteğiyle hayata geçirilen "Sera Kurulumu Projesi" kapsamında merkeze bağlı Sazlıdere köyünde kurulan seraları ziyaret etti.

        Üreticilerle sohbet eden Sezer, seralar hakkında bilgi aldı.

        Sezer, AA muhabirine, Edirne'nin geçmişte seracılığın merkezi olduğunu söyledi.

        Kentte son yıllarda sebze ve meyve üretimi noktasında büyük bir düşüş yaşadığını belirten Sezer, "Edirne'nin hem kendine hem de dış pazara, özellikle İstanbul'a hitap edebilecek hale gelmesi için seracılıkla ilgili projelerimizi hızlandırdık." dedi.

        Sezer, ilkbaharda 40 üreticiye sera kurulumu yaptıklarını, ikinci etaba geçerek 30 sera daha kurmak için ihale gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

        Sera kurulumunda üçüncü etaba geçeceklerini anlatan Sezer, şöyle konuştu:

        "Hedefimiz 2-3 yıl içinde 500 dekar sera kurulumunu Edirne'de gerçekleştirmek. Şu an 100 dekar sera hedefimizi yakalamış durumdayız. Bunu da artırarak devam edeceğiz. Hedefimiz, çiftçilerimizin yıl içerisinde birden çok ürün elde edebilmesi ve Edirne'nin sebzecilik ve meyvecilikte geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemli bir lokasyon haline gelmesi. Hem çiftçilerimizin kazanmasını istiyoruz hem de ilimizin kendi kendine yeten ve elde ettiği ürünleri pazarlayan bir il haline gelmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

        Sezer, Sazlıdere'de yetiştirilen biberin geçmişte İstanbul pazarına satıldığını belirterek, "Karaağaç zaten sebze ve meyvenin merkezi durumundaymış. Şimdi bunlar üzerine ağırlıkla gitmemiz ve projelerle bu alanları yeniden eski ihtişamlı dönemlerinize döndürmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Programa Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Jandarma Komutanı Hacı Ali Büber ve İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        Online siparişleri askıya aldı
        Online siparişleri askıya aldı
        Brezilya'da uçak kazası: 3 günlük yas ilan edildi
        Brezilya'da uçak kazası: 3 günlük yas ilan edildi
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        7 kardeşi ölmüştü! 6 yaşındaki Lara kurtuldu! Mucize doktora ödül
        7 kardeşi ölmüştü! 6 yaşındaki Lara kurtuldu! Mucize doktora ödül
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        İadenin tüketiciye yansıtılması 1 yıl ertelendi
        İadenin tüketiciye yansıtılması 1 yıl ertelendi
        Rakip Brezilya!
        Rakip Brezilya!
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Dolu Dolu olimpiyat
        Dolu Dolu olimpiyat
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu!
        Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu!
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Doğum borçlanması erken emekli eder mi?
        Doğum borçlanması erken emekli eder mi?
        "Bu yelken bu gemiyi götürmüyor"
        "Bu yelken bu gemiyi götürmüyor"
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Dondurmaya zeytinyağı dökülür mü?
        Dondurmaya zeytinyağı dökülür mü?
        Evlilik ve çocuk istemiyor musunuz? Sebebi sosyal statü arzusu olabilir mi?
        Evlilik ve çocuk istemiyor musunuz? Sebebi sosyal statü arzusu olabilir mi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Almanya'da 16 yaşında belediye meclis üyesi seçilen Gülafer: Gençlere örnek...
        Almanya'da 16 yaşında belediye meclis üyesi seçilen Gülafer: Gençlere örnek...
        Tava ciğerinin garnitürü Karaağaç acı biberinin kurutma süreci başladı
        Tava ciğerinin garnitürü Karaağaç acı biberinin kurutma süreci başladı
        2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Edirne'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı
        Edirne'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı
        Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK zanlısı tutuklandı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK zanlısı tutuklandı