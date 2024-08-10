Edirne'de Oğulpaşa Deresi ıslah edilecek

Vali Sezer, Edirne - Havsa kara yolunda yapımı devam eden Oğulpaşa Köprüsü'nde de incelemede bulundu.

Derenin ıslah edileceğini aktaran Sezer, yaşanabilecek su taşkınlarının önlenmesi için planlanan proje kapsamında yapılacak olan köprü düzenlemesi ve yatak genişletme çalışmaları hakkında DSİ yetkililerinden bilgi aldı.

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